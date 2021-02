WTA Melbourne 4 2021, Elisabetta Cocciaretto si arrende in tre set ad Ankita Raina nel primo turno (Di domenica 14 febbraio 2021) Termina subito l’avventura di Elisabetta Cocciaretto (n.126 del mondo) nel WTA Melbourne 4 2021, il cosiddetto Phillip Island Trophy. L’azzurra è stata sconfitta per 5-7 6-1 6-2 dall’indiana Ankita Raina (n.181 del ranking) in 2 ore e 13 minuti di partita. Una sconfitta amara per Cocciaretto, costretta ad arrendersi alla lunga alla rivale (proveniente dalle qualificazioni). Nel primo set l’avvio della nostra portacolori non è dei migliori: break in apertura e sotto 0-2. Cocciaretto fatica nei propri turni al servizio e concede altre due palle break nel quinto gioco a Raina. L’italiana però reagisce e ribalta completamente la situazione nell’ultima fase di questo parziale, recuperando il break di ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Termina subito l’avventura di(n.126 del mondo) nel WTA, il cosiddetto Phillip Island Trophy. L’azzurra è stata sconfitta per 5-7 6-1 6-2 dall’indiana(n.181 del ranking) in 2 ore e 13 minuti di partita. Una sconfitta amara per, costretta adrsi alla lunga alla rivale (proveniente dalle qualificazioni). Nelset l’avvio della nostra portacolori non è dei migliori: break in apertura e sotto 0-2.fatica nei propri turni al servizio e concede altre due palle break nel quinto gioco a. L’italiana però reagisce e ribalta completamente la situazione nell’ultima fase di questo parziale, recuperando il break di ...

