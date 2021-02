VIDEO Ineos rischia la scuffia contro Luna Rossa! Britannia si impenna | brividi in Prada Cup!

Leggi su oasport

(Di domenica 14 febbraio 2021)Uk hato ladurante la partenza della gara-4 della Finale diCup. I britannici, entrati con mure a dritta nella zona di pre-start, erano impegnati in un rovente testa a testa conRossa per cercare di prendere il vantaggio, ma sono andati vicinissimi al capottamento nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Ben Anslie e compagni hanno pagato un salto di vento, la barca si èta pesantemente, si è sbilanciata su un lato ed è caduta fragorosamente in acqua, incappando in una sonora panciata.a bordo dell’imbarcazione britannica. Il quattro volte Campione Olimpico ha salvato la situazione, ma ha perso terreno in quel frangente eRossa ha allungato fin da subito, dimostrando una superiorità schiacciante. ...