Vaccini | in aumento dosi di Pfizer e Moderna | la Campania pensa al russo Sputnik

(Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Le iniziali problematiche di produzione sono state superate per ied istanno arrivando“. Lo ha detto l’ex viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri a Domenica In su Rai1. “Già nel mese di marzo – ha sottolineato Sileri – avremo piùe verranno approvati anche altri. Quindi saremo in grado di completare le vaccinazioni ai sanitari, agli anziani ed ai fragili. Se però una variante dovesse essere resistente ai, allora è chiaro che questi andrebbero riprogrammati”. Si punta all’accelerata ma la, dal canto suo, non vuole restare con le mani in mano e vedere il meccanismo delle forniture, specie adesso che c’è necessità di velocizzare il tutto e colmare ...

Corriere : C’è legame tra varianti e aumento dei contagi. Ma i vaccini scongiureranno la terza ondata - mlpedo1 : @claudio_2022 @Gianmar26145917 È assurdo che si ricorra ad un altro lockdown totale dopo un anno e più che si parla… - giovib2 : RT @senzasinistra: l’#Europa su ordinazioni,capacita’di influire su aumento produzione vaccini e accelerazione piani vaccinali e’stata un… - SalvaCostanzo : RT @senzasinistra: l’#Europa su ordinazioni,capacita’di influire su aumento produzione vaccini e accelerazione piani vaccinali e’stata un… - senzasinistra : RT @senzasinistra: l’#Europa su ordinazioni,capacita’di influire su aumento produzione vaccini e accelerazione piani vaccinali e’stata un… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini aumento

Corriere della Sera

... con sgravi per chi lavora e dà occupazione edelle sanzioni per chi viola il decoro, l'... Paita:'Bene intesa Governo - Regioni su piano' Posted on 27 Gennaio 2017 Author Redazione ...... a livello nazionale, rivedremo sicuramente undelle positività in tutte quelle regioni ... L'arrivo di tutte le dosi deie soprattutto l'arrivo dei nuoviche stanno presentando ...Vaccini, consegnate tutte le dosi di AstraZeneca e Moderna. LA VARIANTE INGLESE SI DIFFONDE PIÙ VELOCEMENTE? In termini di trasmissibilità il virus inglese manifesta un aumento per tutte le fasce di ...Napoli – “Le iniziali problematiche di produzione sono state superate per i vaccini Pfizer e Moderna ed i vaccini stanno arrivando“. Lo ha detto l’ex viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri a ...