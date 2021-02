Vaccini anti Covid 19, quasi 68mila i pugliesi che hanno ricevuto la seconda dose (Di domenica 14 febbraio 2021) BARI - Sono 67.798 i pugliesi che hanno ricevuto anche la seconda dose del vaccino anti Covid della Pfizer e che, quindi, hanno completato la copertura. Complessivamente, invece, le dosi inoculate in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 14 febbraio 2021) BARI - Sono 67.798 icheanche ladel vaccinodella Pfizer e che, quindi,completato la copertura. Complessivamente, invece, le dosi inoculate in ...

