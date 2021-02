Tre milioni di dosi somministrate | il piano vaccini entra in Fase 2

(Di domenica 14 febbraio 2021) Nel Lazio già vaccinati più di un decimo degli over 80. Al via anche le prime vaccinazioni per gli under 55 nelle categorie a rischio

Arrivano alla soglia dei tre milioni le somministrazioni di vaccini anti-Covid finora effettuate in Italia. In attesa del prossimo aggiornamento, che arriverà probabilmente in tarda serata, ...Nel Lazio già vaccinati più di un decimo degli over 80. Al via anche le prime vaccinazioni per gli under 55 nelle categorie a rischio ...