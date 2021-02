Tempesta d’Amore anticipazioni puntate dal 19 al 21 febbraio 2021: Tim costretto a dire la verità (Di domenica 14 febbraio 2021) Nelle puntate dal 15 al 21 febbraio 2021 della soap opera bavarese Tempesta d’Amore vedremo Tim costretto a rivelare la verità sulle sue condizioni di salute per evitare di perdere Franzi… anticipazioni Tempesta d’Amore puntate dal 15 al 18 febbraio 2021: La delusione di Paul Paul scopre che le sue attenzioni per Michelle non hanno un futuro dato che la donna vuole pensare solo a sè stessa e alle sue esigenze. Per questa ragione gli comunica che malgrado le sue buone intenzioni, ha seriamente intenzione di partire e lasciarsi tutto alle spalle. Paul è deluso. Successivamente vedremo Michael arrivare a perdonare Rosalie dopo tutto quello che gli ha fatto. André è ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 14 febbraio 2021) Nelledal 15 al 21della soap opera bavaresevedremo Tima rivelare lasulle sue condizioni di salute per evitare di perdere Franzi…dal 15 al 18: La delusione di Paul Paul scopre che le sue attenzioni per Michelle non hanno un futuro dato che la donna vuole pensare solo a sè stessa e alle sue esigenze. Per questa ragione gli comunica che malgrado le sue buone intenzioni, ha seriamente intenzione di partire e lasciarsi tutto alle spalle. Paul è deluso. Successivamente vedremo Michael arrivare a perdonare Rosalie dopo tutto quello che gli ha fatto. André è ...

