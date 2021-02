Sì all'highlander che sfida i patti di Palazzo (Di domenica 14 febbraio 2021) Nino Femiani Era nell'aria da giorni. Antonio Bassolino rompe gli indugi e si candida a sindaco con un post su FB. "Fare il sindaco è stata l'esperienza più importante della mia vita e sento il dovere ... Leggi su quotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Nino Femiani Era nell'aria da giorni. Antonio Bassolino rompe gli indugi e si candida a sindaco con un post su FB. "Fare il sindaco è stata l'esperienza più importante della mia vita e sento il dovere ...

Nino_TheBest : @Highlander_Ro @GiovaAlbanese Mi spiace, non ci sto a prendermela con un singolo giocatore. Per quanto non stia for… - GiorgioP18 : @Corriere L'unico eletto per la lista Civica Popolare, Highlander dei fancazzisti a vita, è dal 1983 che è in Parla… - GiorgioP18 : @lercionotizie L'unico eletto per la lista Civica Popolare, Highlander dei fancazzisti a vita, è dal 1983 che è in… - istrian10 : @DiReddito scusami mario ma quanti hanni hai? Avevi già 50 all'epoca ?? Highlander come Silvietto nostro? - ElizabethRavag1 : @conservatore_il @_cieloitalia Come minimo. Concorrenza all'emerito highlander. -