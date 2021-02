Sci alpino, Roberta Midali è terza nel secondo gigante di Berchtesgaden di Coppa Europa, vinto da Loevblom (Di domenica 14 febbraio 2021) La svedese Hilma Loevblom vince il secondo gigante di Berchtesgaden valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2020-2021 con il tempo complessivo di 1:50.89 (54.18 nella prima manche, 56.71 nella seconda) davanti alla tedesca Jessica Hilzinger che si ferma a 15 centesimi di distacco dalla scandinava. Ottima terza la nostra Roberta Midali a 64 centesimi (dopo aver recuperato 6 posizioni nella seconda discesa) a pari merito con l’austriaca Magdalena Kappaurer. Quinta posizione per la svizzera Simone Wild a 74 centesimi, sesta per la norvegese Marte Monsen a 85, settima per la slovena Neia Dvornik a 86. Chiude ottava la nostra Karoline Pichler a 91 centesimi, nona la norvegese Kristina Riis-Johannessen a 1.07, mentre ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) La svedese Hilmavince ildivalevole per ladi sci2020-2021 con il tempo complessivo di 1:50.89 (54.18 nella prima manche, 56.71 nella seconda) davanti alla tedesca Jessica Hilzinger che si ferma a 15 centesimi di distacco dalla scandinava. Ottimala nostraa 64 centesimi (dopo aver recuperato 6 posizioni nella seconda discesa) a pari merito con l’austriaca Magdalena Kappaurer. Quinta posizione per la svizzera Simone Wild a 74 centesimi, sesta per la norvegese Marte Monsen a 85, settima per la slovena Neia Dvornik a 86. Chiude ottava la nostra Karoline Pichler a 91 centesimi, nona la norvegese Kristina Riis-Johannessen a 1.07, mentre ...

