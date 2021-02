Salerno | il sindaco conferma | da mercoledì “tamponi a scuola”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Partirà il prossimo 17 febbraio la campagna di screening per studenti, dirigenti, docenti e personale destinata allasalernitana. Dopo averlo anticipato nei giorni scorsi ildi, dai suoi canali social ha ufficializzato la campagna che sarà realizzata in collaborazione con la Fondazione EBRIS. Il progetto “” sarà riservato, in una prima fase, agli studenti, ai dirigenti, ai docenti e agli operatori scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Accertata la disponibilità dei soggetti istituzionali coinvolti, è intenzione del Comune proseguire lo screening anche per gli istituti scolastici di secondo grado e per i più piccoli, in questo ultimo caso, a mezzosalivari. Il ...