Prada Cup | Luna Rossa domina da Alfa a…Echo! Padroni in tutte le situazioni | 4-0 su Ineos

(Di domenica 14 febbraio 2021)conduce brillantemente la Finale dellaCup: 4-0 dopo i primi due giorni di regata. Gli italiani hanno giganteggiato nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), infliggendo quattro severe lezioni aUk. I britannici erano i favoriti della vigilia e si erano presentati all’appuntamento ben convinti dei propri mezzi, dopo aver lanciato frecciatine a TeamPirelli nelle ultime due settimane, ma all’atto pratico sono stati travolti dall’onda d’urto degli avversari in un weekend a tinteazzurre.hato da…a Echo. Non sono altro che i nomi dei due campi di regata: sabato si è gareggiato sullo specchio d’acqua “A”, oggi ci si è messi alla prova sull’esigentissimo campo “E”, ...

Eurosport_IT : ?@lunarossa? è uno spettacolo! Altre due vittorie su Team Ineos UK nella seconda giornata di finali di Prada Cup.… - Agenzia_Italia : Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi - ilpost : Luna Rossa ha vinto le prime due regate contro Ineos UK - Fix_55 : RT @SkySport: Luna Rossa-Ineos Uk di Prada Cup, i risultati delle regate di oggi - Fix_55 : RT @SkySport: Prada Cup, concentrazione Luna Rossa: c'è un lavoro da finire contro Team Ineos Uk @guidomeda -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) " Luna Rossa continua nel migliore dei modi la finale della, la competizione che designerà il challenger di Emirates New Zealand. Ad Auckland, l'imbarcazione italiana ha sconfitto altre due volte in altrettante regate i britannici di Ineos di Ben ...Luna Rossa inarrestabile nella finale diad Auckland. L'imbarcazione italiana vince anche le due regate in programma nella seconda giornata e si porta sul 4 - 0 contro Ineos Uk, a soli tre punti dalla conquista del trofeo e dal ...AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Luna Rossa continua nelmigliore dei modi la finale della Prada Cup, la competizione chedesignerà il challenger di Emirates New Zealand. Ad Auckland,l’imbarcazion ...In attesa di presentare la nuova W12 per il campionato di F1 2021, la Mercedes affronterà un impegno molto particolare questo fine settimana.