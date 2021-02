Paolo Poggi compie 50 anni: “L’Udinese in Europa, l’occasione persa con la Roma e quella figurina. Ma oggi c’è il Venezia” (Di domenica 14 febbraio 2021) Per la prima generazione di Millennials, quella che sarebbe diventata maggiorenne intorno al 2000, Paolo Poggi non è stato solo l’esterno d’attacco di un’Udinese bellissima che giocava col tridente, ma anche uno dei calciatori, assieme a Sergio Volpi, introvabili in una strana raccolta di figurine. Si compravano al bar le gomme da masticare avvolte in due mini foto dei giocatori, ma le loro due non uscivano mai dall’incartamento magico. Il caso finì in tv su Mi manda Rai3, addirittura venne fatta un’interrogazione parlamentare. Poggi entra così nella storia pop del calcio italiano, tanto che a lui e a Volpi hanno dedicato negli ultimi tempi canzoni, t-shirt e pagine nostalgiche sui social. oggi Paolino, nato a Venezia esattamente 50 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Per la prima generazione di Millennials,che sarebbe diventata maggiorenne intorno al 2000,non è stato solo l’esterno d’attacco di un’Udinese bellissima che giocava col tridente, ma anche uno dei calciatori, assieme a Sergio Volpi, introvabili in una strana raccolta di figurine. Si compravano al bar le gomme da masticare avvolte in due mini foto dei giocatori, ma le loro due non uscivano mai dall’incartamento magico. Il caso finì in tv su Mi manda Rai3, addirittura venne fatta un’interrogazione parlamentare.entra così nella storia pop del calcio italiano, tanto che a lui e a Volpi hanno dedicato negli ultimi tempi canzoni, t-shirt e pagine nostalgiche sui social.Paolino, nato aesattamente 50 ...

