Nelle Marche oggi altri 12 morti per il Covid, 8 donne e 4 uomini /I numeri del contagio (Di domenica 14 febbraio 2021) ANCONA - Non si ferma la conta delle vittime del Covid Nelle Marche. I morti comunicati dal Gores regionale oggi, domenica 14 febbraio 2021, sono stati 12. Si tratta di 4 uomini e 8 donne Dall'Inizio ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 14 febbraio 2021) ANCONA - Non si ferma la conta delle vittime del. Icomunicati dal Gores regionale, domenica 14 febbraio 2021, sono stati 12. Si tratta di 4e 8Dall'Inizio ...

