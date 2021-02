Napoli | addio a Salvio Cervone | era la voce dell’ippodromo di Agnano

(Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Morto, ladi. Il decesso è avvenuto stamattina all’ospedale Cotugno in seguito al contagio da coronavirus. E’ morto questa mattina all’ospedale Cotugno dove era giunto in gravi condizioni dopo essere stato contagiato dal covid,dell’ippica napoletana e non solo. Da decenni oramai erano sue tutte le telecronache dall’ippodromo di, compresi i gran premi, dal Lotteria in giù. Ha saputo essere uno dei migliori narratori italiani delle corse al trotto. Indimenticabili le cronache di ‘Zio’e i suoi tormentoni. “Non c’è più tempo”, “Canta”, “Standing Ovation”, ...

Napoli - Morto Salvio Cervone, la voce dell'ippodromo di Agnano. Il decesso è avvenuto stamattina all'ospedale Cotugno in seguito al contagio da coronavirus ...E' morto questa mattina all'ospedale Cotugno dove era giunto in gravi condizioni dopo essere stato contagiato dal covid, Salvio Cervone, voce dell'ippica napoletana e non solo.