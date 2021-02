Muriel all’ultimo respiro! L’Atalanta sbanca Cagliari e torna a ridosso delle grandi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 febbraio 2021) L’ha decisaal 90?, ma-Atalanta, gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno, è stata una partita che si potrebbe riassumere solo con i 3-4 minuti finali. Il gol del colombiano, un’autentica prodezza degna di un attaccante fortissimo, arrivatosecondo del tempo regolamentare; e poi il calcio di rigore assegnato dal direttore di gara ai sardi al 93’m per un contatto tra Rugani e de Roon e poi tolto dopo una verifica al Var. Prima tanti sbadigli e poche emozioni: per quasi 80? si è vista una Dea in seria difficoltà nel primo tempo e un po’ più coraggiosa nella seconda metà di gara, complice anche la benzina finita dalche era stato protagonista di un grande avvio. Leggi anche Serie A-Atalanta, la diretta del match Nel finale i bergamaschi, ...