Mina Settembre: le anticipazioni dell'ultima puntata (e sulla seconda stagione) (Di domenica 14 febbraio 2021) Mina mette insieme tutti i pezzi del passato di suo padre e della sua vita e viene investita dalla dolorosa verità: una verità che scuote e sconvolge gli animi di tutti. C'è una clamorosa svolta nell'ultima puntata di Mina Settembre, la serie di Rai1 con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, ispirata ai racconti di Maurizio de Giovanni: il segreto custodito da Irene, l'amica della protagonista, ribalta ogni cosa e provoca un domino inaspettato e spiazzante. Ecco cos'accadrà nell'ultimo episodio della fiction - in onda domenica 14 febbraio - la cui seconda stagione, visti gli ottimi ascolti, è già stata confermata. Mina Settembre, le anticipazioni ... Leggi su panorama (Di domenica 14 febbraio 2021)mette insieme tutti i pezzi del passato di suo padre ea sua vita e viene investita dalla dolorosa verità: una verità che scuote e sconvolge gli animi di tutti. C'è una clamorosa svolta nell'di, la serie di Rai1 con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, ispirata ai racconti di Maurizio de Giovanni: il segreto custodito da Irene, l'amicaa protagonista, ribalta ogni cosa e provoca un domino inaspettato e spiazzante. Ecco cos'accadrà nell'ultimo episodioa fiction - in onda domenica 14 febbraio - la cui, visti gli ottimi ascolti, è già stata confermata., le...

statodelsud : Mina Settembre: le anticipazioni dell’ultima puntata (e sulla seconda stagione) - Pino__Merola : Mina Settembre: le anticipazioni dell’ultima puntata (e sulla seconda stagione) - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Rai Fiction ha rinnovato per una seconda stagione Mina Settembre. Questa sera andranno in onda gli ultimi due episodi… - ReignOfTheSerie : Rai Fiction ha rinnovato per una seconda stagione Mina Settembre. Questa sera andranno in onda gli ultimi due episo… - KillianBrien18 : RT @AlbertoFuschi: In attesa del gran finale di stasera, lo sceneggiatore della fiction conferma la seconda stagione di Mina Settembre con… -