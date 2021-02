Mano lesta al centro commerciale Roma Est: trovati con due Pc sotto i giacconi, pizzicati due ladri (Di domenica 14 febbraio 2021) I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli hanno arrestato due cittadini romeni, un 42enne e un 25enne, sorpresi a rubare nel centro commerciale “Roma – Est”. I due stranieri, senza fissa dimora, si aggiravano tra gli scaffali di un noto negozio di articoli di elettronica con fare sospetto ed hanno subito attirato le attenzioni del personale addetto alla sicurezza del centro commerciale che, quindi, ha avvertito il 112. I Carabinieri, già presenti all’interno del centro per uno specifico servizio finalizzato alla repressione proprio di questi particolari episodi, sono immediatamente intervenuti riuscendo a bloccare i ladri nell’istante in cui si stavano allontanando a piedi con la refurtiva. Infatti, i complici, sotto i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 febbraio 2021) I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli hanno arrestato due cittadini romeni, un 42enne e un 25enne, sorpresi a rubare nel– Est”. I due stranieri, senza fissa dimora, si aggiravano tra gli scaffali di un noto negozio di articoli di elettronica con fare sospetto ed hanno subito attirato le attenzioni del personale addetto alla sicurezza delche, quindi, ha avvertito il 112. I Carabinieri, già presenti all’interno delper uno specifico servizio finalizzato alla repressione proprio di questi particolari episodi, sono immediatamente intervenuti riuscendo a bloccare inell’istante in cui si stavano allontanando a piedi con la refurtiva. Infatti, i complici,i ...

