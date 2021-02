Manifesti antiaborto a Lecco | +Europa | ' Inaccettabile attacco all' autodeterminazione delle donne'

m_portaluri : I MANIFESTI ANTIABORTO E LO STILE DI GESU’ - BroglieRebecca : RT @piuEuropaLario: Mentre aumento le violenze familiari, i divorzi e la disoccupazione femminile, a Lecco qualcuno tappezza la città di ma… - Dondolino72 : RT @piuEuropaLario: Mentre aumento le violenze familiari, i divorzi e la disoccupazione femminile, a Lecco qualcuno tappezza la città di ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Manifesti antiaborto

L'affissione, nei giorni scorsi, dia Lecco, ha suscitato molte polemiche. +Europa Lario esprime 'sdegno e riprovazione per la comparsa diche tappezzano la città nei quali si incita a vedere l'...Sul rimuovere i, io direi di lasciarli là dove sono! Su questo delicato argomento non poniamo censure ideologiche! Chi li osserva può decidere liberamente cosa fare!...Una campagna nazionale del movimento Onlus "Pro Vita e Famiglia", in tutta Italia, a Reggio Calabria diventa un caso ...Reggio Calabria - Alcuni manifesti anti-aborto fatti affiggere in vari punti di Reggio Calabria dall'associazione 'ProVita&Famiglia' stanno provocando polemiche in città. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ...