Lukaku abbatte la Lazio | l' Inter sorpassa il Milan ed è sola in vetta

La Gazzetta dello Sport

Sorpasso compiuto nel segno del solito, determinante gigante: l'Inter approfitta del k.o. del Milan a La Spezia e mette la freccia in classifica grazie a, man of the match con il rigore realizzato al 22' e il destro al 46' che decide i conti contro la Lazio. È una vittoria pesantissima per Conte che sale così a 50 punti, a +1 su Pioli (è già da ...Il Milan delle certezzeil Crotone, l'Inter pragmatica di Conte domina a Firenze e la ...e Ronaldo. Roma, Napoli e Atalanta restano, almeno per questo weekend, un pochino indietro, ...L'Inter di Antonio Conte (ab)batte per 3-1 la Lazio di Simone Inzaghi, grazie ad un super Romelu Lukaku, autore di due gol ed un assist.Doppietta di Lukaku nel primo tempo al 20', su rigore, e al 45', accorcia le distanze Escalante al 61', chiude la pratica Lautaro al 64'. 3-1 per l'Inter, nuova capolista.