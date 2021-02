Luca Onestini, l’ultima segnalazione giunta alla Marzano: è finita con Ivana? (Di domenica 14 febbraio 2021) Non cessano le voci che vedrebbero Luca Onestini e Ivana Mrazova in crisi. Ad alimentare ancora di più i rumors è l’ultima segnalazione giunta a Deianira Marzano che vedrebbe la loro storia giunta al capolinea. STORIA finita? – Nell’ultimo periodo è saltata all’occhio l’assenza di foto e IG Stories di coppia nei profili social di Ivana L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Non cessano le voci che vedrebberoMrazova in crisi. Ad alimentare ancora di più i rumors èa Deianirache vedrebbe la loro storiaal capolinea. STORIA? – Nell’ultimo periodo è saltata all’occhio l’assenza di foto e IG Stories di coppia nei profili social diL'articolo

marylove1104001 : RT @serioouusly: Vorrei dire a Rosadua che Ivana Mazrova e Luca Onestini hanno aspettato di uscire per rispetto di una relazione che lei av… - serioouusly : Vorrei dire a Rosadua che Ivana Mazrova e Luca Onestini hanno aspettato di uscire per rispetto di una relazione che… - erikapretti21 : RT @RPrelito: Rosy e Zenga mi danno molte vibes di Luca Onestini e Ivana, tutto nato da un gioco in amicizia e poi fuori... #gfvip #tzvip #… - flaviamicali08 : @serenai91512151 Ma Marco è stato sempre l'amante nei GF. Ai tempi anche per Luca Onestini e Soleil?? #gfvip - RPrelito : Rosy e Zenga mi danno molte vibes di Luca Onestini e Ivana, tutto nato da un gioco in amicizia e poi fuori... #gfvip #tzvip #rosiners #zenga -