Ligue 1, il PSG vince e accorcia sul primo posto. Pari Lilla e Monaco, Lione sconfitto

Ligue 1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) – Ligue 1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale.

Ligue 1, i risultati della venticinquesima giornata

Venticinquesima giornata di Ligue 1 aperta dal successo del PSG contro il Nizza per 2-1. Pari tra Reims e Lens, mentre il Lione non riesce a rispondere ai Parigini perdendo in casa con il Montpellier. Rallenta anche il Monaco nella prima sfida domenicale. La squadra del Principato non va oltre il 2-2 contro il Reims. Le sfide delle 15 hanno visto quattro successi esterni di ...

GlobalShowGSRa1 : Ligue 1: 25a Giornata - CalcioPillole : #Ligue1, il #Lille frena ma è ancora al primo posto Giornata positiva per il #PSG di Pochettino che avvicina il pr… - sportface2016 : #Ligue1 #Lille in testa, ma è solo pari col #Brest: 0-0 al Pierre-Mauroy, un punto di vantaggio sul PSG - Ale_Rimi : Dopo 25 giornate in Ligue 1 ???? 55 Lille 54 PSG 52 Lione 49 Monaco - sportface2016 : #Ligue1 Il #Monaco si salva al Louis II: Ben Yedder regala il 2-2 contro il #Lorient, PSG capolista ora a +5 -