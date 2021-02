La figlia di Asia Argento ha un messaggio per lei a Domenica In (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 14 febbraio 2021) Ildi Anna Lou a sua madre (). LadiIn ha unper lei: “Volevo dirti che sono fierissima di tutto quello che stai facendo e di tutto quello che fai per me. Non do mai per scontato niente, tutti i momenti in cui mi sei stata vicina, che siamo stati insieme, nel bene e nel male e lo sappiamo solo io e te. Spero che vedere questo video ti renda felice. Ti sono immensamente grata e so che ci sarai per sempre e anche io per te, Spero di renderti fiera di tutto quello che faccio”.è emozionata, non piange perché dietro le quinte c’è suo padre che le dice sempre di non fare la piagnona. “L’amore per i figli è una cosa sublime, amare ed essere corrisposti è così semplice, ...