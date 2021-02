La chiusura degli impianti sciistici fa insorgere la Lega | Basta con il metodo Conte

(Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - Lainsorge contro la decisione del ministro della Salute, Roberto Speranza, di prorogare lafino al 5 marzo. I capigruppo del Carroccio alla Camera e al Senato, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, prendono decisamente posizione: "Non si può continuare con il '', annuncio la domenica eil lunedì, ad opera del trio Ricciardi-Arcuri-Speranza". Aggiungono Romeo e Molinari: "Serve un cambio di passo e rispetto per la gente di montagna e per chi lavora, oltre a rimborsi veri e immediati. Al di là di Speranza, appena riconfermato ministro, è necessario un cambio di squadra a livello tecnico”, chiariscono.

con la chiusura degli impianti fino al 5 marzo decisa dal ministro della Salute, cresce la rabbia dei gestori: 'Impianti chiusi? Ci disprezzano'. 'Non c'è rispetto per il nostro lavoro ma totale disprezzo'.