Incontro Orlando-sindacati Il ministro | priorità ammortizzatori e crisi occupazionale di donne e giovani

(Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo il giuramento al Quirinale, il nuovo esecutivo è entrato nelle sue piene funzioni. Il premier lavora in queste ore al discorso di fiducia alle Camere. Mercoledì il governo si presenterà in Senato, giovedì è previsto il dibattito a Montecitorio. Il responsabile del Lavoro incontra i. Sul tavolo il dossier del termine del blocco dei licenziamenti a fine marzo

Sono i temi al centro del primotra il nuovo ministro del Lavoro,,e i leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil. Ammortizzatori e lavoro giovani e donne presto in agenda, assicuraAd affermarlo è il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, al termine del primocon il neoministro del Lavoro., infatti, ha incontrato nella giornata del 14 febbraio, in ...Incontro tra il ministro Orlando e i sindacati. Le parti sociali hanno confermato la richiesta di prorogare il blocco dei licenziamenti.La proroga allo stop dei licenziamenti, il rinnovo della cassa Covid e un impegno: portare in consiglio dei ministri una proposta di riforma degli ammortizzatori sociali. Sono i temi sul tavolo del pr ...