Il silenzio degli innocenti ha 30 anni | un thriller storico di orrore e umanità

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 14 febbraio 2021) “Sai che aspetto hai con la tua bella borsa e le tue scarpe economiche? Sembri un rublo”. Hbal Lecter, il più potente di tutti i serial killer immaginari, non impiega tempo per valutare Clarice Starling in Il. Questo Lecter non è come il mostro passivo che Brian Cox aveva interpretato in Manhunter, l’adattamento di Michael Mann del 1986 di Red Dragon di Thomas Harris. La versione di Cox è disimpegnata, come se l’fosse una noia e una seccatura, ma il Lecter di Anthony Hopkins afferma la sua serena brillantezza e potenza in ogni occasione. Il: la trama Sebbene sia una studentessa promettente e, va detto, abbastanza intelligente e astuta da attirare l’interesse di Lecter, Clarice è già ...