I segni zodiacali che odiano andare allo stadio

Il calcio, è inutile negarlo, fa parte del nostro mondo, della nostra cultura e della nostra grande tradizione. Per questo motivo, possiamo dire che ci sono tante persone che lo guardano di fronte allo schermo e che si recano di continuo allo stadio, ogni settimana, magari hanno anche un abbonamento. E non possono farci proprio niente. Si lasciano trascinare dal tifo, non c'è nulla da dire in merito a questo. Ma quali sono invece i segni che non amano recarsi allo stadio? Quelli che anzi provano una sorta di odio viscerale nei confronti del calcio live, del calcio giocato? Ecco, oggi ve li illustreremo uno dopo l'altro. E ora iniziamo.

credit: pixabay/Pixel-Sepp

Toro
Il toro ama il calcio, ama lo sport, sì, ma comodamente dal suo divano di casa. Questo perché non riesce a uscire di ...

