Gelo, come proteggere i contatori e i tubi dell’acqua (Di domenica 14 febbraio 2021) Il freddo e il Gelo possono danneggiare le utenze domestiche, in particolare contatori e tubazioni dell’acqua. Ecco alcuni consigli utili. L’Italia è avvolta nella morsa del Gelo, con nevicate abbondanti, venti sferzanti e temperature spesso al di sotto dello zero. Gelo, rischi per le utenze domestiche Alle tante difficoltà che un’ondata di freddo comporta alle persone, c’è anche da considerare un rischio per le utenze domestiche. In particolare per contatori e tubazioni dell’acqua. Le temperature gelide, infatti, possono provocarne il congelamento, con danni anche importanti e che, sicuramente, colpirebbero le tasche degli utenti, in quanto gli interventi in questi casi sono a carico degli utenti stessi. ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 febbraio 2021) Il freddo e ilpossono danneggiare le utenze domestiche, in particolaree tubazioni. Ecco alcuni consigli utili. L’Italia è avvolta nella morsa del, con nevicate abbondanti, venti sferzanti e temperature spesso al di sotto dello zero., rischi per le utenze domestiche Alle tante difficoltà che un’ondata di freddo comporta alle persone, c’è anche da considerare un rischio per le utenze domestiche. In particolare pere tubazioni. Le temperature gelide, infatti, possono provocarne il congelamento, con danni anche importanti e che, sicuramente, colpirebbero le tasche degli utenti, in quanto gli interventi in questi casi sono a carico degli utenti stessi. ...

