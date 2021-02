occhio_notizie : Firenze, poliziotto riconosce le scarpe rubate: perdona 32enne 'pentito' - nonela_radio : Firenze, riconosce le scarpe rubate: poliziotto perdona 32enne “pentito” - news_mondo_h24 : Firenze, poliziotto riconosce scarpe rubate e ne compra un paio al ladro - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Poliziotto riconosce le scarpe che gli hanno rubato addosso a un passante, gliene regala un paio nuove - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Firenze, riconosce le scarpe rubate: poliziotto perdona 32enne 'pentito' #firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze poliziotto

Il 32enne, denunciato per il reato di ricettazione, come riporta firenzetoday , ha però commosso il, che ha accompagnato l'uomo in un negozio e, oltre alle scarpe, gli ha comprato un ...Ma una volta recuperate le sue scarpe ilha accompagnato l'uomo in un negozio e gli ha comprato un paio di scarpe nuove e un giubbotto invernale in vista anche delle rigide temperature di ...Firenze, un poliziotto ha ritrovato un paio di scarpe che gli furono rubate mesi fa nel giardino di casa. Perdona romeno di 32 anni ...Un poliziotto di Campi Bisenzio, a Firenze, ha ritrovato un paio di sneakers indosso a un 32enne romeno noto alle FFO. L'agente ha ...