Fatico a parlarne | un dolore enorme Jo Squillo i sessanta giorni terrificanti | doppio lacerante lutto | trauma insuperabile?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 febbraio 2021) Siamo nel salottino di Silvia Toffanin, a Verissimo su Canale 5, la puntata è quella di ieri, sabato 13 febbraio. E tra i numerosi e prestigiosi ospiti ecco anche Jo, che si è raccontata nella consueta intervista a cuore aperto, ripercorrendo la sua carriera, dagli esordi nella musica al passato prima nel mondo della moda e poi in quello della televisione. Ovviamente, c'è stato spazio anche per la vita privata, per gli affetti, per i dolori. Toccante, in particolare, il momento in cui Joha parlato della scomparsa dei suoi genitori, unche di fatto non ha mai superato. Tanto che afferma: "Faccio fatica aè un". E ancora, in una riflessione sulla sua persona, Joha aggiunto: "Sento molto il ...