"Cover me in sunshine": il singolo di Pink (Di domenica 14 febbraio 2021) Pink torna con un nuovo singolo dal titolo Cover me in sunshine. In questo pezzo, che riassume ansie e speranze dell'anno appena trascorso, la pop star britannica duetta con un'ospite d'eccezione. Con chi duetta Pink in Cover me in sunshine? Il videoclip di Cover me in sunshine è uscito ieri, e racconta come l'artista stia vivendo questo periodo complicato. Pink è immersa in un paesaggio bucolico e prova a raccontarsi, cantando di sogni e speranze. Il titolo del brano parla da solo: Coprimi di sole. E sotto un cielo azzurro, tra una passeggiata sul pontile ed una a cavallo, Pink duetta con sua figlia. La presenza della piccola Willow non è solo un contributo video, che contribuisce ad amplificare ...

