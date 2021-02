Coronavirus, in Italia 11.068 casi e 221 decessi. Risalgono gli «attualmente positivi» (Di domenica 14 febbraio 2021) Calano i pazienti ricoverati (-51, ora sono 18.449) mentre crescono quelli in terapia intensiva (+23, ora sono 2.085). Risalgono le persone attualmente positive (+1.370 a quota 402.783 Leggi su ilsole24ore (Di domenica 14 febbraio 2021) Calano i pazienti ricoverati (-51, ora sono 18.449) mentre crescono quelli in terapia intensiva (+23, ora sono 2.085).le personepositive (+1.370 a quota 402.783

Agenzia_Ansa : Sono 11.068 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore che portano il numero dei contagiati dall'… - rtl1025 : ?? Sono 11.068 i test positivi al #coronavirus in #Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 221, un increm… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 11.068 nuovi casi su 205.642 tamponi e altri 221 morti #coronavirus - zambianchi72 : RT @claudio_2022: Coronavirus, Walter Ricciardi chiede 'lockdown totale e immediato in tutta Italia. E niente sci' Rinchiudete sto demente… - Mibavi1 : RT @claudio_2022: Coronavirus, Walter Ricciardi chiede 'lockdown totale e immediato in tutta Italia. E niente sci' Rinchiudete sto demente… -