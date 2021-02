Conte su Eriksen: “Sta iniziando a capire cosa voglio da lui. Può darci molto” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Antonio Conte, nell’analisi della gara con la Lazio, si è soffermato per parlare del momento di Eriksen, che lentamente sta entrando nelle gerarchie del tecnico. Queste le sue parole: “Eriksen? Sta iniziando a capire cosa vogliamo da lui. Ha fatto una buonissima partita anche lui. Questa è la strada, tutti devono sentirsi protagonisti. Anche quelli che hanno recuperato adesso come Vecino che ora è a posto dopo non aver giocato per tantissimo noi. Ma anche Gagliardini è entrato col piglio giusto, Perisic ha fatto una partita notevole in ambedue le fasi. Dobbiamo lavorare in questa maniera, sapendo che c’è l’obiettivo di rendere orgogliosi i tifosi. Penso che abbia avuto qualche problema a capire il calcio italiano, che è molto difficile. In più ora c’è ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Antonio, nell’analisi della gara con la Lazio, si è soffermato per parlare del momento di, che lentamente sta entrando nelle gerarchie del tecnico. Queste le sue parole: “? Stavogliamo da lui. Ha fatto una buonissima partita anche lui. Questa è la strada, tutti devono sentirsi protagonisti. Anche quelli che hanno recuperato adesso come Vecino che ora è a posto dopo non aver giocato per tantissimo noi. Ma anche Gagliardini è entrato col piglio giusto, Perisic ha fatto una partita notevole in ambedue le fasi. Dobbiamo lavorare in questa maniera, sapendo che c’è l’obiettivo di rendere orgogliosi i tifosi. Penso che abbia avuto qualche problema ail calcio italiano, che èdifficile. In più ora c’è ...

