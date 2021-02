Calcio | Trentalange | ' grazie a Nicchi | quanto ha fatto per l' Aia resterà nel mio cuore'

Cobretti_80 : RT @SkySport: Elezioni Aia, Alfredo Trentalange nuovo presidente arbitri: battuto Nicchi 193 voti a 125 - sportface2016 : #AIA Alfredo #Trentalange commenta la sua elezione come nuovo presidente dell'associazione - SkySport : Elezioni Aia, Alfredo Trentalange nuovo presidente arbitri: battuto Nicchi 193 voti a 125 - fisco24_info : Arbitri, Trentalange è il nuovo presidente dell'Aia: Ex fischietto torinese ha battuto con 193 voti contro 125 Nicc… - notizie_milan : Alfredo Trentalange nuovo presidente dell’Aia -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Trentalange

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Noi qui possiamo condividere, confrontarci come in uno spogliatoio e dirci tutto quello che abbiamo nel cuore. Fuori siamo dei modelli, per i più giovani. Noi abbiamo avut ...ROMA - Alfredo Trentalange è il nuovo presidente dell' Associazione italiana arbitri fino al 2024. L'ex fischietto internazionale ed ex capo del settore tecnico degli arbitri ha battuto il numero uno ...