Bertolaso in Fiera a Bergamo per verificare se idonea come spazio per la campagna vaccinale (Di domenica 14 febbraio 2021) come annunciato nel piano presentato qualche giorno fa, il consulente della Regione Lombardia Guido Bertolaso ha avviato la verifica degli spazi per effettuare le vaccinazioni anti Covid. Nella provincia bergamasca a tal fine servono tre strutture: una oltre i 10mila metri quadrati e due attorno ai 7mila. Una, che Bertolaso ha visitato sabato, il PalaSpira’ di Spirano, è stata già scelta ed è pronta a partire. Le altre verranno decise al più presto: intanto il tecnico scelto da Attilio Fontana e Letizia Moratti ha effettuato un sopralluogo al polo fieristico di Chiuduno e alla Fiera di Bergamo. In Fiera Bertolaso, accompagnato dal direttore generale dell’Ats Massimo Giupponi, visitato l’area che per mesi si è trasformata da spazio espositivo in ... Leggi su bergamonews (Di domenica 14 febbraio 2021)annunciato nel piano presentato qualche giorno fa, il consulente della Regione Lombardia Guidoha avviato la verifica degli spazi per effettuare le vaccinazioni anti Covid. Nella provincia bergamasca a tal fine servono tre strutture: una oltre i 10mila metri quadrati e due attorno ai 7mila. Una, cheha visitato sabato, il PalaSpira’ di Spirano, è stata già scelta ed è pronta a partire. Le altre verranno decise al più presto: intanto il tecnico scelto da Attilio Fontana e Letizia Moratti ha effettuato un sopralluogo al polo fieristico di Chiuduno e alladi. In, accompagnato dal direttore generale dell’Ats Massimo Giupponi, visitato l’area che per mesi si è trasformata daespositivo in ...

RegLombardia : #LNews In Fiera a Milano si sperimenta il progetto di Regione Lombardia, avviato da Areu e coordinato da… - sotirias : RT @Moonlightshad1: L’ospedale in Fiera come quello nelle Marche sono stati solo mirabolanti operazioni di propaganda costate un mucchio di… - zazoomblog : Sopralluogo di Bertolaso a Bergamo «Verifica per un hub vaccinale in Fiera» - #Sopralluogo #Bertolaso #Bergamo - tuttoatalanta : L'Eco di Bergamo: 'Covid, vaccinazioni in Fiera. Sopralluogo di Bertolaso' - hipsterdelcazzo : @accentosvedese Bertolaso in collegamento dall’ospedale in fiera a farsi fare i massaggi ai piedi da Daniele interrante e Costantino -