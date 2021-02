Atalanta | Muriel è l’uomo del destino E quanto segna nel 2021

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 febbraio 2021) Luisha regalato ancora una volta la vittoria nell’. E in questopiù di tutti Ancora una volta Luis. Il colombiano continua a essere decisivo per l’quando la squadra di Gasperini non riesce a sfondare le mura erette dalle difese avversarie. «Entro, spacco, segno, ciao» parafrasando una canzone di Salmo. E così è stato anche contro il Cagliari. Il colombiano ha fatto quello che sa fare meglio, è entrato al 68? al posto di uno spento Ilicic e ha deciso la partita della Sardegna al 90? con una prodezza fantastica: dribbling per superare due avversari e destro che ha trafitto Cragno. Una rete che permette all’di rilanciarsi in chiave Champions League, portandosi a soli due punti dal quarto posto. GOL...