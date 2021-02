VIDEO Spezia-Milan 2-0: highlights e sintesi. Gol spettacolare di Bastoni, dominio dei padroni di casa (Di sabato 13 febbraio 2021) Una prestazione mostruosa, a tratti anche inattesa. Lo Spezia domina in lungo e in largo nell’anticipo del sabato sera sul Milan capolista della Serie A e si impone per 2-0 con le reti di Maggiore ed Agudelo. Una performance eccezionale quella della banda di Italiano che è riuscita a portarsi a casa un risultato importantissimo. VIDEO Spezia-Milan 2-0, highlights #SpeziaMilan Spezia 1-0 Milan – GOAL! Maggiora pic.twitter.com/TmgQGQsEr8 — ???? ????? (@Fastgoal2) February 13, 2021 #SpeziaMilan Spezia 2-0 Milan – GOAL! Bastoni pic.twitter.com/kbGASrIiNs — ???? ????? (@Fastgoal2) February 13, 2021 Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Una prestazione mostruosa, a tratti anche inattesa. Lodomina in lungo e in largo nell’anticipo del sabato sera sulcapolista della Serie A e si impone per 2-0 con le reti di Maggiore ed Agudelo. Una performance eccezionale quella della banda di Italiano che è riuscita a portarsi aun risultato importantissimo.2-0,1-0– GOAL! Maggiora pic.twitter.com/TmgQGQsEr8 — ???? ????? (@Fastgoal2) February 13, 2021 #2-0– GOAL!pic.twitter.com/kbGASrIiNs — ???? ????? (@Fastgoal2) February 13, 2021 Foto: Lapresse

IsmaelBennacer : ?? Spezia Calcio - AC Milan ?? Stade Alberto-Picco ? 20h45 #ForzaMilan ???? - acmilan : ??? 'We must be ready, alert and determined' The boss previews our game against Spezia ??? 'Dovremo essere pronti,… - Tg3web : È bufera sull'Azienda sanitaria 5 di La Spezia, che ha inserito gli omosessuali tra coloro che hanno comportamenti… - AgReds : RT @Fastgoal2: #SpeziaMilan Spezia 2-0 Milan - GOAL! Bastoni ?? - MichelMartnez7 : RT @Salcedo_Hugo: Golazo de Simone Bastoni! Pierde el puntero de Italia ?? Spezia. #PorLasQueMueres ?? -