"Uniti per mettere in sicurezza il Paese": il primo Cdm del Governo Draghi (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 febbraio 2021 - "Mi aspetto la massima collaborazione", perché una "missione" importante attende il Governo, quella di "mettere in sicurezza il Paese" . Per centrare l'obiettivo, bisogna ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 febbraio 2021 - "Mi aspetto la massima collaborazione", perché una "missione" importante attende il, quella di "inil" . Per centrare l'obiettivo, bisogna ...

lorepregliasco : Franco Bechis racconta di intensificazione della scorta sotto casa Draghi. Nel silenzio totale, ci dobbiamo affidar… - Agenzia_Ansa : Draghi ai ministri durante il primo CdM: 'Uniti per mettere in sicurezza il Paese. Squadra coesa e senza interessi… - repubblica : ?? Governo, Draghi al Cdm: 'Uniti per mettere in sicurezza il Paese' - kospeti : RT @repubblica: ?? Governo, Draghi al Cdm: 'Uniti per mettere in sicurezza il Paese' - AntonioInteglia : RT @Agenzia_Ansa: Draghi ai ministri durante il primo CdM: 'Uniti per mettere in sicurezza il Paese. Squadra coesa e senza interessi di par… -