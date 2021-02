Ufficiale | Pato vola negli USA e firma con l’Orlando City

(Di sabato 13 febbraio 2021) Attraverso un comunicato, l’ OrlandoSC ha annunciato l’arrivo di Alexandre. L’ex Milan, rimasto svincolato dopo l’esperienza al San Paolo, ricomincia dove già un ex rossonero, Kakà aveva terminato la sua carriera. “Siamo molto felici di dare il benvenuto aa Orlando. È un giocatore veterano che ha parteciad alcuni dei migliori club di tutto il mondo e ha una comprovata esperienza a livello internazionale. L’esperienza cheporterà con sé sarà inestimabile per il club”, ha dichiarato Luiz Muzzi, vicepresidente di Orlandodi Soccer Operations. ‘ @is a Lion. #VamosOrlando — OrlandoSC (@OrlandoSC) February 13, 2021 Foto: globoesporte L'articolo proviene da ...

