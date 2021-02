Torino-Genoa finisce pari senza gol (Di sabato 13 febbraio 2021) Torino (ITALPRESS) – Torino e Genoa non vanno oltre lo 0-0 nel match valido per la 22^ giornata di serie A. Più vivace il secondo tempo, rispetto al primo, nonostante le porte restino inviolate per tutta la gara. Alla mezzora si contano appena due occasioni, non di certo clamorose. Quella di Destro, per il Genoa, con il colpo di testa al 7? alto sopra la traversa. L’altra di Belotti, alla mezzora per il Torino, salvata dall’intervento di Goldaniga. La ripresa inizia con un ritmo decisamente migliore. E’ ancora il Genoa ad andare più vicino al vantaggio, il tiro di Zappacosta al 56? scuote il palo e vivacizza la partita. Il Toro sa bene che un altro pareggio, dopo quattro consecutivi, complicherebbe ulteriormente la situazione. Eppure, ad eccezione della conclusione di Lukic dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021)(ITALPRESS) –non vanno oltre lo 0-0 nel match valido per la 22^ giornata di serie A. Più vivace il secondo tempo, rispetto al primo, nonostante le porte restino inviolate per tutta la gara. Alla mezzora si contano appena due occasioni, non di certo clamorose. Quella di Destro, per il, con il colpo di testa al 7? alto sopra la traversa. L’altra di Belotti, alla mezzora per il, salvata dall’intervento di Goldaniga. La ripresa inizia con un ritmo decisamente migliore. E’ ancora ilad andare più vicino al vantaggio, il tiro di Zappacosta al 56? scuote il palo e vivacizza la partita. Il Toro sa bene che un altro pareggio, dopo quattro consecutivi, complicherebbe ulteriormente la situazione. Eppure, ad eccezione della conclusione di Lukic dal ...

