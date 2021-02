Speed skating, Francesca Lollobrigida e Linda Rossi ai piedi del podio nella mass start dei Mondiali (Di sabato 13 febbraio 2021) Si chiude con una delusione per i colori azzurri la terza giornata dei Mondiali di Speed skating 2021 in corso ad Heerenveen, nei Paesi Bassi: nelle mass start si fermano ai piedi del podio Francesca Lollobrigida e Linda Rossi, mentre è fuori dai dieci Andrea Giovannini. Top 15 per David Bosa nei 1000 metri. nella mass start femminile oro alla neerlandese Marijke Groenewoud, che vince in 8:43.150 (60 punti), battendo allo sprint la canadese Ivanie Blondin, seconda in 8:43.260 (42), e l’altra neerlandese Irene Schouten, terza in 8:43.560 (20). Le due azzurre in gara restano ai piedi del podio: quarta ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Si chiude con una delusione per i colori azzurri la terza giornata deidi2021 in corso ad Heerenveen, nei Paesi Bassi: nellesi fermano aidel, mentre è fuori dai dieci Andrea Giovannini. Top 15 per David Bosa nei 1000 metri.femminile oro alla neerlandese Marijke Groenewoud, che vince in 8:43.150 (60 punti), battendo allo sprint la canadese Ivanie Blondin, seconda in 8:43.260 (42), e l’altra neerlandese Irene Schouten, terza in 8:43.560 (20). Le due azzurre in gara restano aidel: quarta ...

