Social | non solo Draghi | metà governo non li usa

La sobrietà del premier Mario Draghi è nota e, almeno nel giorno dell'esordio del governo, sembra aver contagiato i suoi ministri che hanno lasciato poche frasi di circostanza ai giornalisti dopo il ...

Ultime Notizie dalla rete : Social non Responsabilità, impegno, concretezza. Le parole chiave della sorpresa Draghi

Nessuno è infallibile, ma non so chi al suo posto avrebbe saputo fare di meglio. Raffaele Pisani, ... tra quei politici che nel giro di pochi giorni " per ora solo sui media e sui social " esprimono ...

Un compito non semplice, vista l'ampia presenza di esponenti di forze politiche che sono nate, o comunque cresciute, nel mondo dei social. Non dovrebbe faticare molto con il team di tecnici, per la ...

La formazione di Pioli si arrende sul campo dello Spezia, in quella che molti fan giudicano come la peggiore gara della stagione ...

Sono sette i membri del governo che non compaiono né su Twitter né su Facebook. Altri utilizzano sporadicamente le piattaforme ...

