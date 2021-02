Serie B, 23^ giornata: successo per Venezia e Lecce, Cittadella secondo e Pescara sempre più giù. La classifica (Di sabato 13 febbraio 2021) Gol ed emozioni nella 23^ giornata di Serie B.Sono tre i match di Serie B andati in scena questo pomeriggio, validi per la 23^ giornata del campionato cadetto. Torna a vincere il Lecce che archivia il pareggio interno contro il Brescia e si impone sulla Cremonese. Dopo la rete di Gaetano, i giallorossi, trovano il pari con l'autogol di Castagnetti, chiudendo definitivamente i conti con Pablo al 54°. Pesante successo anche per il Cittadella, che vince sul campo del Pordenone grazie alla rete di Beretta, volando così al secondo posto in classifica. Può far festa anche il Venezia che si porta a casa la gara con un convincente 2-0 maturato sul campo del Pescara: ormai in piena crisi. Decidono un autogol di ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 febbraio 2021) Gol ed emozioni nella 23^diB.Sono tre i match diB andati in scena questo pomeriggio, validi per la 23^del campionato cadetto. Torna a vincere ilche archivia il pareggio interno contro il Brescia e si impone sulla Cremonese. Dopo la rete di Gaetano, i giallorossi, trovano il pari con l'autogol di Castagnetti, chiudendo definitivamente i conti con Pablo al 54°. Pesanteanche per il, che vince sul campo del Pordenone grazie alla rete di Beretta, volando così alposto in. Può far festa anche ilche si porta a casa la gara con un convincente 2-0 maturato sul campo del: ormai in piena crisi. Decidono un autogol di ...

