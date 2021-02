Sassuolo, De Zerbi: “Il momento brutto passerà, la stagione è ancora lunga. Non siamo solo tiki-taka” (Di sabato 13 febbraio 2021) L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha presentato la partita di campionato che vedrà i neroverdi opposti al Crotone: "Non siamo in un bel momento, ma ci sono degli elementi che fanno pensare che torneremo brillanti. Abbiamo fatto delle valutazioni fisiche in settimana e siamo in crescita rispetto a 15-20 giorni fa. Il campionato è ancora lunghissimo e c'è tempo per fare qualsiasi cosa. Io credo che abbiamo attraversato, e attraversiamo tuttora, un momento complicato ma che è destinato a terminare, torneremo ad essere quelli degli ultimi 2-3 anni. Pochi gol fatti e tanti subiti? Non è vero che siamo poco efficaci sotto porta perché l'anno scorso e all'inizio di questa stagione eravamo tra i migliori attacchi e ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) L'allenatore delRoberto Deha presentato la partita di campionato che vedrà i neroverdi opposti al Crotone: "Nonin un bel, ma ci sono degli elementi che fanno pensare che torneremo brillanti. Abbiamo fatto delle valutazioni fisiche in settimana ein crescita rispetto a 15-20 giorni fa. Il campionato èlunghissimo e c'è tempo per fare qualsiasi cosa. Io credo che abbiamo attraversato, e attravertuttora, uncomplicato ma che è destinato a terminare, torneremo ad essere quelli degli ultimi 2-3 anni. Pochi gol fatti e tanti subiti? Non è vero chepoco efficaci sotto porta perché l'anno scorso e all'inizio di questaeravamo tra i migliori attacchi e ...

