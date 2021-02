Salernitana-Vicenza | le formazioni ufficiali

(Di sabato 13 febbraio 2021) Alle 12.00 in campo all’Arechi,. Una partita speciale per mister Castori che festeggia le 700 panchine in carriera. Lavuole approfittare del tonfo del Monza per riportarsi al secondo posto. Queste le(3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Sy, Capezzi, Di Tacchio, Coulibaly, Casasola; Tutino, Djuric. All. Fabrizio Castori A disp. Adamonis, Jaroszynski, Gondo, Schiavone, Cicerelli, Anderson, Kristoffersen, Durmisi, Bogdan, Dziczek, Kiyine, Veseli.(4-3-1-2): Grandi; Cappelletti, Valentini, Padella, Barlocco; Pontisso, Rigoni, Cinelli; Vandeputte; Meggiorini, Gori. All. Domenico Di Carlo A disp. Perina, Zecchin, Beruatto, Bruscagin, Pasini, Agazzi, Dalmonte, Zonta, Giacomelli, Jallow, ...

Cobretti_80 : @santinilore79 Collegato su Salernitana Vicenza - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Salernitana [0] x [0] Vicenza Campeonato Italiano 2ª - 2020/2021 23ª Rodada 1 minuto(s) Stadio Arec… - walnut_85 : Fognini + Salernitana Vicenza - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Salernitana-Vicenza 0-0 in diretta su - SSportNetwork : Salernitana: Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Sy, Capezzi, Di Tacchio, Coulibaly, Casasola; Tutino, Djuric Vicenza:… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Vicenza

... SI COMINCIA Sta per avere inizio questo sabato pomeriggio tutto dedicato ai risultati Serie B e prima sfida che ci farà compagnia solo tra pochi minuti sarà quella tra, ...Commenta per primo Sono da poco ufficiali le formazioni di, match che apre il programma del sabato di Serie B. Squadre in campo alle 12 all'Arechi:(3 - 5 - 2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Sy, Capezzi, Di Tacchio, ...Commenta per primo Sono da poco ufficiali le formazioni di Salernitana-Vicenza, match che apre il programma del sabato di Serie B. Squadre in campo alle 12 all’Arechi: Salernitana (3-5-2): Belec; Aya, ...Il lunch match della ventitreesima giornata di Serie B vedrà scendere in campo all'Arechi la Salernitana contro il Vicenza, in una sfida di grande tradizione per la cadetteria. I ...