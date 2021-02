Prada Cup | Luna Rossa celestiale! Spazza via Ineos e vola sul 2-0!

(Di sabato 13 febbraio 2021)Uk 2-0. Questo è il fantastico punteggio con cui l’equipaggio italiano manda in archivio la prima giornata della Finale diCup. Dopo aver letteralmente dominato gara-1 in condizioni di vento leggero, TeamPirelli ha giganteggiato anche nella gara-2 andata in scena con brezza decisamente più sostenuta sul campo di regata A della baia di Auckland (Nuova Zelanda) e ha asfaltato i britannici grazie a una prestazione di rara bellezza, letteralmente da incorniciare. Il sodalizio tricolore è stato impeccabile in ogni frangente: ha morso in partenza tenendo a bada Ben Ainslie, ha individuato il lato migliore dello specchio d’acqua del Golfo di Hauraki, si è trovato in vantaggio fin dal primo incrocio ed è sempre rimasto in testa, mantenendo un vantaggio costante nei confronti ...

