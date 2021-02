Prada Cup, le pagelle di oggi: Luna Rossa vicina alla perfezione, Ineos in difficoltà (Di sabato 13 febbraio 2021) La prima giornata della Finale di Prada Cup 2021 è andata ufficialmente in archivio con il doppio vantaggio di Luna Rossa, avanti 2-0 nella serie contro Ineos Team UK grazie a due vittorie decisamente convincenti anche in prospettiva. Ben Ainslie si lecca le ferite, dopo essersi presentato da imbattuto all’atto conclusivo delle Challenger Series, mentre Max Sirena è sempre più consapevole della bontà del processo di sviluppo della barca italiana. Di seguito le pagelle della prima giornata delle Finali di Prada Cup 2021. pagelle PRIMA GIORNATA FINALI Prada CUP 2021: Luna Rossa: 9,5. Non poteva cominciare meglio di così questa serie finale per il Team Prada Pirelli, capace di raccogliere nell’ordine la ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) La prima giornata della Finale diCup 2021 è andata ufficialmente in archivio con il doppio vantaggio di, avanti 2-0 nella serie controTeam UK grazie a due vittorie decisamente convincenti anche in prospettiva. Ben Ainslie si lecca le ferite, dopo essersi presentato da imbattuto all’atto conclusivo delle Challenger Series, mentre Max Sirena è sempre più consapevole della bontà del processo di sviluppo della barca italiana. Di seguito ledella prima giornata delle Finali diCup 2021.PRIMA GIORNATA FINALICUP 2021:: 9,5. Non poteva cominciare meglio di così questa serie finale per il TeamPirelli, capace di raccogliere nell’ordine la ...

