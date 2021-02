Prada Cup, Gabriele Bruni: “Luna Rossa vola molto meglio di Ineos con poco vento” (Di sabato 13 febbraio 2021) Sabato perfetto per Luna Rossa, capace di dominare le prime due regate della Finale di Prada Cup. L’equipaggio ha travolto Ineos Uk nella baia di Auckland e si è portata sul 2-0 nella serie conclusiva: bisogna vincere altre cinque regate per chiudere i conti, alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi la possibilità di sfidare Team New Zealand nel match race per la America’s Cup. Ottimo inizio per la flotta sponsorizzata da Prada e Pirelli, capace di giganteggiare contro i britannici: in gara-1 non c’è stata partita con vento leggero (Ineos ha faticato a prendere il volo sui foil), in gara-2 soffiava una brezza sostenuta eppure Luna Rossa è partita bene e poi ha allungato fin da subito. L’analisi di Gabriele ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Sabato perfetto per, capace di dominare le prime due regate della Finale diCup. L’equipaggio ha travoltoUk nella baia di Auckland e si è portata sul 2-0 nella serie conclusiva: bisogna vincere altre cinque regate per chiudere i conti, alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi la possibilità di sfidare Team New Zealand nel match race per la America’s Cup. Ottimo inizio per la flotta sponsorizzata dae Pirelli, capace di giganteggiare contro i britannici: in gara-1 non c’è stata partita conleggero (ha faticato a prendere il volo sui foil), in gara-2 soffiava una brezza sostenuta eppureè partita bene e poi ha allungato fin da subito. L’analisi di...

