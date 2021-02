Omicidio Faenza, in un video un'ombra sospetta. L'ex marito: "Mando uno a farle la festa" (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel caso di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata sgozzata il 6 febbraio nel suo appartamento a Faenza, nel Ravennate, spunta un filmato di una videocamera di sicurezza in via Corbara che mostra un'ombra allontanarsi velocemente in un orario compatibile con la morte della donna. Per il momento è finito nel registro degli indagati l'ex marito Claudio Nenni, 53 anni, come possibile mandante. Un testimone ha raccontato di aver sentito l'uomo dire, in più di un'occasione, riguardo all'ex moglie: "Se continua così, prima o poi le Mando qualcuno a farle le festa". Leggi su tg24.sky (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel caso di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata sgozzata il 6 febbraio nel suo appartamento a, nel Ravennate, spunta un filmato di unacamera di sicurezza in via Corbara che mostra un'allontanarsi velocemente in un orario compatibile con la morte della donna. Per il momento è finito nel registro degli indagati l'exClaudio Nenni, 53 anni, come possibile mandante. Un testimone ha raccontato di aver sentito l'uomo dire, in più di un'occasione, riguardo all'ex moglie: "Se continua così, prima o poi lequalcuno ale".

