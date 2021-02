LIVE Brindisi-Pesaro 59-63, Coppa Italia basket in DIRETTA: +4 Carpegna a metà ultimo quarto (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-68 JUSTIN ROBINSOOOON! Tripla centrale, +9 Pesaro, time out che arriva dalla panchina di Brindisi. Persa di Brindisi con Bell che sbaglia il passaggio. 4’00” al termine. 59-65 2/2 Cain. Willis abbocca alla finta di Cain e lo manda in lunetta, entrambe le squadre in bonus. Torna James Bell sul parquet, 4’35” da giocare. 59-63 Thompson in avvicinamento. 57-63 2/2 Robinson che raggiunge quota 20, 5’30” alla sirena. Fallo di Thompson sull’accelerazione di Justin Robinson, liberi. Passi di Zanotti, ora la difesa di Brindisi sta salendo di giri. 57-61 WILLIS RISPONDE DALL’ALTRA PARTE! 54-61 TRIPLA di Gerald Robinson dall’angolo. 54-58 2/2 Visconti. Spinta di Filloy su Visconti, Carpegna in bonus, liberi. Persa di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA59-68 JUSTIN ROBINSOOOON! Tripla centrale, +9, time out che arriva dalla panchina di. Persa dicon Bell che sbaglia il passaggio. 4’00” al termine. 59-65 2/2 Cain. Willis abbocca alla finta di Cain e lo manda in lunetta, entrambe le squadre in bonus. Torna James Bell sul parquet, 4’35” da giocare. 59-63 Thompson in avvicinamento. 57-63 2/2 Robinson che raggiunge quota 20, 5’30” alla sirena. Fallo di Thompson sull’accelerazione di Justin Robinson, liberi. Passi di Zanotti, ora la difesa dista salendo di giri. 57-61 WILLIS RISPONDE DALL’ALTRA PARTE! 54-61 TRIPLA di Gerald Robinson dall’angolo. 54-58 2/2 Visconti. Spinta di Filloy su Visconti,in bonus, liberi. Persa di ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #Basket #CoppaItalia #semifinale Dopo il #terzoquarto #Pesaro avanti su #Brindisi 52-45! #live - infoitsport : LIVE Coppa Italia: Milano batte Venezia 96-65 ed è la prima finalista. Alle 20.45 Brindisi-Pesaro - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Pesaro 8-12 Final Eight Coppa Italia A1 2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Pesaro #Final #Eight… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Basket #CoppaItalia #semifinale Dopo il #primotempo #Pesaro avanti su #Brindisi 41-28! #live - live_tostream : Brindisi e Pesaro stanno giocando come se non sapessero che chi vince affronta Milano... #SerieATipo #OTF8 -