La stretta di De Luca per Carnevale: niente feste, cortei e manifestazioni (Di sabato 13 febbraio 2021) È stata firmata questa mattina dal Presidente Vincenzo De Luca un'ordinanza, in corso di pubblicazione, in relazione al Carnevale. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all'intero territorio della regione Campania, con decorrenza immediata e fino a tutto il giorno 16 febbraio 2021: – è fatto divieto di feste e di ogni altra forma di aggregazione – in luoghi pubblici e privati, all'aperto e al chiuso – nonché di cortei ed altre manifestazioni di qualsiasi forma, connesse al Carnevale; – si invitano i Sindaci ad inibire l'accesso alle piazze e ai luoghi tradizionalmente destinati ad iniziative connesse al Carnevale, fatto salvo il transito per l'ingresso agli esercizi e servizi ...

