Il saluto di Conte. “Ho sempre avvertito l’orgoglio, l’onore e la responsabilità di rappresentare l’Italia. Sono grato a voi cittadini per il sostegno e l’affetto” (Di sabato 13 febbraio 2021) “Ho lavorato nel ‘Palazzo’, occupando la ‘poltrona’ più importante. Ma tra i corridoi e gli uffici di Palazzo Chigi, anche alla fine delle giornate più dure e dopo le scelte più gravose, ho sempre avvertito l’orgoglio, l’onore e la responsabilità di rappresentare l’Italia. Sono grato a Voi cittadini per il sostegno e l’affetto, che ho avvertito forti e sinceri in questi due anni e mezzo. Ma vi Sono grato anche per le critiche ricevute: mi hanno aiutato a migliorare, rendendo più ponderate le mie valutazioni e più efficaci le mie azioni”. E’ quanto scrive l’ex premier, Giuseppe Conte, in un lungo post pubblicato sulla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 13 febbraio 2021) “Ho lavorato nel ‘Palazzo’, occupando la ‘poltrona’ più importante. Ma tra i corridoi e gli uffici di Palazzo Chigi, anche alla fine delle giornate più dure e dopo le scelte più gravose, hoe ladia Voiper il, che hoforti e sinceri in questi due anni e mezzo. Ma vianche per le critiche ricevute: mi hanno aiutato a migliorare, rendendo più ponderate le mie valutazioni e più efficaci le mie azioni”. E’ quanto scrive l’ex premier, Giuseppe, in un lungo post pubblicato sulla ...

